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18 декабря 2014, 08:32

Страховка по вкладам может вырасти вдвое

Дмитрий Медведев банки вкладчики

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Сумма страхового покрытия для вкладчиков может вырасти вдвое, до 1,4 миллиона рублей, сообщает МИА "Россия сегодня".

Вопрос о повышении страховки поднимался на недавних совещаниях у премьер-министра Дмитрия Медведева. Ожидается, что поправки в законодательство планируется внести до конца текущего года.

Напомним, если у банка отозвана лицензия или он не может расплатиться со своими вкладчиками, то его функции в этой части принимает на себя Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Оно выплачивает вкладчикам деньги через банк-агент, выбранный на основе конкурса из числа аккредитованных при АСВ банков.

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АСВ гарантирует возврат суммы до 700 тысяч рублей с учетом процентов. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Добавим, что ранее предлагалось увеличить сумму возмещения до одного и даже полутора миллионов.

Сообщение обо всех этапах выплаты компенсаций публикуется и на сайте АСВ, а каждому вкладчику направляется письменное уведомление. В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.

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