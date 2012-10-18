Форма поиска по сайту

18 октября 2012, 13:00

На продвижение лучших вузов выделят 9 миллиардов рублей - Медведев

Фото: ИТАР-ТАСС

На продвижение лучших российских вузов в международных рейтингах правительство выделит 9 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"На начальном этапе на реализацию плана выделено из бюджета 9 миллиардов рублей, но будут дополнительные источники, будет лучше себя чувствовать мировая экономика - естественно направим туда больше", - цитирует премьера ИТАР-ТАСС.

Сейчас в России работают 2 национальных университета, 9 федеральных университетов и 29 национальных исследовательских университетов. Кроме того, 55 вузов реализуют за счет федерального бюджета программы стратегического развития.

По мнению премьера, необходимо последовательно повышать качество высшего и профессионального образования и помогать российским вузам интегрироваться в международное образовательное пространство.

Сейчас в отечественных вузах учатся лишь 3% иностранных студентов от общего количества студентов в мире, обучающихся не в своей стране. При этом экспорт образовательных услуг из России составляет менее 1% рынка. "Эти показатели не отвечают потенциалу российской школы образования", - подчеркнул Медведев.

