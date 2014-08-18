Медведев поручил найти новых поставщиков попавших под санкции подуктов

Фото: m24.ru / Юлия Накошная

Российские власти найдут новых поставщиков тех продуктов, которые попали под антизападные санкции. Соответствующее поручение отдал в понедельник, 18 августа, на совещании с вице-премьерами Дмитрий Медведев.

Члены российского правительства и региональные власти будут помогать предпринимателям в поиске новых производителей поставщиков продовольствия, сообщает ИТАР-ТАСС.

Премьер-министр России, впрочем, выразил надежду на то, что запрет на импорт продуктов питания, введенный в ответ на санкции США и ЕС, не продлится долго. "Еще раз хотел бы сказать, что эти меры, естественно, вынужденные и ответные. Надеюсь, что они не будут продолжаться долго", - отметил Дмитрий Медведев.

Вице-премьер Аркадий Дворкович, в свою очередь, сообщил, что "никаких существенных потрясений на рынке продовольствия в связи с введенными антизападными санкциями не ожидается". Власти, по его словам, рассчитывают, что за счет расширения перечня поставщиков существенного повышения цен не произойдет. Добавим, что Медведев поручил Дворковичу продолжать мониторинг ситуации с ценами на продовольствие, обращая особое внимание на "проблемные" регионы - Калининград, Крым и Дальний Восток.

Напомним, что 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

Какие продукты могут исчезнуть с московских прилавков

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия. Например, Россельхознадзор разрешил ряду чилийских предприятий поставлять в Россию рыбу и другие морепродукты.

Как ранее сообщал M24.ru, владельцы ресторанов и кафе пока не подняли цены на блюда, в которых есть продукты, попавшие под запрет.