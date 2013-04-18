"Ъ": Медведев согласился вернуть допустимый промилле

Фото: Москва 24

Премьер-министр России Дмитрий Медведев согласился вернуть в российское законодательство минимальный уровень алкоголя в крови водителей, пишет газета "Ъ".

После полутора лет ожесточенных споров с участием членов правительства, депутатов и наркологов Дмитрий Медведев заявил, что у него нет возражений зафиксировать погрешность алкотестеров с помощью "ничтожно малого количества промилле".

При этом он же три года назад эту норму и отменил. По данным издания, свою точку зрения премьер изменил после того, как Госдума провела совещание с экспертами по этому вопросу по поручению президента России Владимира Путина.

Напомним, минимально допустимый уровень алкоголя для водителей существовал с 2007 по 2010 год - 0,3 грамма этанола на 1 литр крови (0,3 промилле), или 0,15 миллиграммов на 1 литр выдыхаемого воздуха. Будучи президентом Дмитрий Медведев отменил норму, посчитав, что водители воспринимают ее как возможность выпивать за рулем.

Споры по поводу возвращения нормы содержания алкоголя в крови водителей ведутся более полутора лет. Основными противниками этой идеи выступали Дмитрий Медведев, вице-премьер Игорь Шувалов, а также глава думского комитета по безопасности Ирина Яровая.

Отметим, что ранее Госдума уже рассмотрела в первом чтении поправки к УК и КоАП, радикально ужесточающие наказание за вождение в пьяном виде.

Другие материалы издания "Ъ"