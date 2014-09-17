Минобороны заказало партию беспилотных катеров с пулеметами

Фото: function.mil.ru

Министерство обороны заказало партию российских беспилотных катеров с пулеметами. Об этом премьер-министру России Дмитрию Медведеву рассказал глава Института проблем морских технологий РАН Леонид Наумов.

Как сообщает МИА "Россия сегодня", военное ведомство также заказало партию роботов-вертолетов. Технику Дмитрию Медведеву продемонстрировали на полигоне в подмосковном Красноармейске.

На презентации премьеру показали и подводные беспилотники, или роботы-саперы. Они умеют самостоятельно обследовать акватории и уничтожать взрывные устройства, заложенные под водой.

Именно роботы-водолазы, по словам Наумова, обследовали бухты острова Русский в ходе подготовки к саммиту АТЭС во Владивостоке. Робот нашел более 2,7 тысячи взрывоопасных предметов, включая семь мин времен русско-японской и Великой Отечественной войны.