Минобороны заказало партию беспилотных катеров с пулеметами

Фото: function.mil.ru
Министерство обороны заказало партию российских беспилотных катеров с пулеметами. Об этом премьер-министру России Дмитрию Медведеву рассказал глава Института проблем морских технологий РАН Леонид Наумов.
Как сообщает МИА "Россия сегодня", военное ведомство также заказало партию роботов-вертолетов. Технику Дмитрию Медведеву продемонстрировали на полигоне в подмосковном Красноармейске.
Ссылки по теме
- Боевой робот и машина-трап: какие спецсредства использует полиция
- Человек vs машины: как сегодня тушат пожары
На презентации премьеру показали и подводные беспилотники, или роботы-саперы. Они умеют самостоятельно обследовать акватории и уничтожать взрывные устройства, заложенные под водой.
Именно роботы-водолазы, по словам Наумова, обследовали бухты острова Русский в ходе подготовки к саммиту АТЭС во Владивостоке. Робот нашел более 2,7 тысячи взрывоопасных предметов, включая семь мин времен русско-японской и Великой Отечественной войны.