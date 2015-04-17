Минпромторг даст банкам субсидии для компенсации льготных автокредитов

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому Минпромторг выделит российским банкам субсидии для возмещения скидок по льготным автокредитам. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, его слова передает пресс-служба ведомства.

Программа льготного автокредитования стартовала в России 1 апреля. Она коснется машин 2015 года выпуска, стоимость которых не превышает одного миллиона рублей, а масса – 3,5 тонн. При этом автомобиль должен производиться в России.

В списке есть продукция "АвтоВАЗа" и ульяновские внедорожники, а также некоторые иномарки, которые собираются в нашей стране. Максимальный срок займа – три года.

При внесении предоплаты в размере не менее 20 процентов от стоимости машины ставка по кредиту будет снижена на субсидируемую государством сумму в размере 2/3 ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора. Кредиты будут выдаваться до конца 2015 года сроком до 36 месяцев.

Как уточняют в Минпромторге, с 1 по 12 апреля от россиян поступило более 26 тысяч заявок на приобретение автомобилей в кредит по льготной ставке, из них одобрено 14,3 тысячи заявок и заключено 3165 льготных кредитных договоров.

Средняя ставка с учетом предоставляемой скидки составила 12,04 процента. Отметим, что кредитная ставка снижается, ранее она составляла 12,32 процента.

По состоянию на 16 апреля заявления о намерении участвовать в программе направили 78 российских кредитных организаций.

Предоставление льготных автокредитов способно оживить российский авторынок, считает экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков.

"Вы можете получить кредит по ставке: ставка банка минус две трети ключевой ставки Центробанка. То есть скидка составит 9,33 процента. Машина при этом должна подпадать под условия: автомобиль должен быть произведен в 2015 году, не раньше", – отметил Цыганков.

По словам обозревателя, прошлые программы помогли оживить рынок и дали стимул для развития, потому что кредиты на авто довольно дорогие, и не каждый может позволить себе купить импортную машину. Благодаря льготному кредитованию отечественные автомобили станут доступнее.

На программу льготного автокредитования возлагает большие надежды и дилерское сообщество.

"Мы надеемся, что в отличие от 2014 года программа себя оправдает. В планах на 2015 год – реализация порядка 250 тысяч дополнительных автомобилей за полгода действия программы льготного автокредитования", – сообщил M24.ru зампредседателя правления группы компаний "АвтоСпецЦентр" Валерий Макаев.

По его мнению, автолюбители в первую очередь будут отдавать предпочтение новым бюджетным авто и иномаркам с пробегом и только потом – отечественному автопрому.