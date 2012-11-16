Медведев поддержал идею информационной кампании против насилия в СМИ

Фото: ИТАР-ТАСС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддерживает идею информационной кампании против насилия в СМИ и интернете, но считает, что ее должны проводить все средства массовой информации.

"Если кампанию объявлять, это должно быть консолидированное решение, иначе бессмысленно об этом просто что-то говорить, если это не поддержат по разным причинам те или иные структуры", - заявил Медведев на совещании по защите прав несовершеннолетних потерпевших.

"Это должно быть корпоративное решение, и только в этом случае оно будет иметь силу. Подчеркиваю, не государственное решение, у нас нет цензуры, государство имеет довольно скромное влияние на СМИ, что бы там ни говорили", - цитирует Медведева РИА Новости.

Провести информационную кампанию с 1 января предложил уполномоченный по правам детей Павел Астахов.

По мнению омбудсмена, большая часть российских школьников, согласно данным опросов, допускает возможность совершения преступлений небольшой тяжести, поскольку из СМИ и интернета у подростков есть информация о том, как могут совершаться подобные преступления.