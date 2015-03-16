Дмитрий Медведев призвал постепенно отказываться от плацкартных вагонов

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал перевозчиков постепенно отказываться от старых электричек и плацкартных вагонов, сообщает МИА "Россия сегодня".

"В будущем не должно быть ни неудобных старых электричек, ни старых плацкартных вагонов. Естественно, это процесс, это не одномоментное дело. Но очевидно, что пришла пора в целом отказываться от такого рода перевозочных средств", – сказал глава правительства на совещании по развитию транспортного машиностроения в России.

В ноябре о возможном отказе от плацкартных вагонов сообщал и президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин. В интервью "Газете.ру" он отметил, что "открытый плацкартный вагон – продукт старый и несовершенный".

В качестве замены открытых вагонов Якунин предложил двухэтажные купейные вагоны. Благодаря увеличению количества мест стоимость билета в них снизится на 20 процентов. В дневных поездах, по словам главы РЖД, возможна замена плацкартных вагонов на сидячие.

Напомним, первый в России двухэтажный поезд отправился из Москвы в Адлер в ноябре 2013 года. Состав из 15 двухуровневых вагонов стартовал с Казанского вокзала.

Плацкартные вагоны используются в РЖД с 1951 года. Схемы первых цельнометаллических пассажирских вагонов и вагонов-ресторанов опубликовал в 1948 году немецкий завод "Аммендорф".

Название вагона происходит от плацкарты – прикрепленной к билету квитанции, позволяющей занимать определенное место.