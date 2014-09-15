Медведев: выборы показали, что переносить день голосования не нужно

Фото: M24.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что переносить день голосования с осени на зиму не нужно - это "показали выборы 14 сентября", пишет "Интерфакс".

"Я часто слышу жалобы на то, что неудобно проводить агитацию летом, предлагается перенести дату единого голосования на зиму. Мне кажется, что ход выборов доказывает, что это не так: явка высокая, люди приходят и голосуют", - сказал глава правительства. Ранее предлагалось перенести голосование со второго воскресенья сентября на последнее воскресенье марта.

Также Медведев добавил, что нужно продолжать развитие демократических процессов в стране, "несмотря на санкции и угрозы", дополняет ИТАР-ТАСС.

Выступая на форуме "Регионы России", премьер подчеркнул, что все изменения избирательного законодательства России последних лет (в том числе норма о прямых выборах губернаторов), были правильным решением и дают результаты. "Абсолютное большинство наших людей хотели непосредственно избирать руководителей субъектов федерации", - цитирует Медведева МИА "Россия сегодня".

В общей сложности 14 сентября в России прошло около 5,8 тысячи избирательных кампаний и местных референдумов, а в голосовании приняли участие почти 75 миллионов избирателей. В 30 регионах прошли выборы высших должностных лиц, в 14 - законодательных собраний, также избирались мэры трех административных центров субъектов РФ.

По данным ЦИК РФ, высокие показатели явки были зафиксированы на выборах глав Орловской, Самарской и Тюменской областей, республиках Коми и Калмыкии. Высокая явка в законодательные собрания была отмечена в Туве - 67%, Татарстане - 69%, Кабардино-Балкарии - 67% и Карачаево-Черкесии - 66%.