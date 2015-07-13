Власти привлекут инвестора для развития "Мосфильма"

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Правительство России собирается привлечь инвестора для развития киноконцерна "Мосфильма". Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление, сообщается на сайте правительства.

"Инвестор должен будет профинансировать проектирование и строительство киноконцертного комплекса площадью 7 тысяч кв. метров, двух съемочных павильонов общей площадью 6 тысяч кв. метров и комплекса для хранения реквизита и костюмов площадью 15,5 тысяч кв. метров", - отмечается в документе.

Ранее гендиректор киноконцерна Карен Шахназаров сообщил, что реконструкцию "Мосфильма" могут завершить уже к 2018 году. К нынешним 14 павильонам добавятся еще два новых больших павильона, а существующие здания сносить не будут.

"Проект учитывает необходимость строительства двух больших новых павильонов, а также большого киноконцертного комплекса. Такой проект мы не можем осуществить самостоятельно, поэтому для реализации проекта был привлечен инвестор. Порядка 4 гектаров земли, которые не используются, отданы под застройку нового комплекса", – приводит слова Шахназарова Агентство "Москва".

На территории киностудии "Мосфильма" хотят построить киноконцертный комплекс с тремя залами и двумя павильонами. В настоящее время разрабатывается проект соответствующего постановления.

По словам Шахназарова, этот проект существует уже полтора года. Но павильоны сносить не собираются.

"Строительство киноконцертного зала будет, но не за счет 31 павильона. Павильоны остаются и не будут снесены. Необязательно сносить здания, ведь у нас есть место прямо с выходом на Мосфильмовскую улицу - за третьим блоком. Там и будет располагаться новый концертный зал", – рассказал он m24.ru.

Кроме того, на территории хотят построить офисные и жилые здания. Займется этим инвестор "Альтера Парк", за счет которого и будет финансироваться проект. В пояснительной записке к документу подчеркивается, что на основании постановления правительства инвестиционный договор с "Альтера Парк" будет заключен без проведения торгов.