12 ноября 2015, 10:45

Политика

Россиянам запретили сжигать сухую траву

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Правительство России ввело запрет на сжигание сухой травы, постановление премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина.

Ранее нельзя было сжигать только стерни (стебли злаков после урожая), пожнивные остатки и разводить костры на полях.

Теперь запрет установлен также на выжигание сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода трасс и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов (сооружение для транспортировки нефти и газа).

Как считают в МЧС – инициаторе ограничений – это поспособствует обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, объектов инфраструктуры и леса.

