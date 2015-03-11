Доля импортных продуктов на полках магазинов сократилась – Медведев

Фото: M24.ru/Александр Сивцов
Доля импортных продуктов на полках магазинов существенно сократилась. Об этом сообщил Дмитрий Медведев на совещании, где обсуждались вопросы взаимодействия между сельхозпроизводителями, поставщиками и представителями торговли.
Председатель правительства отметил, что благодаря курсу на импортзамещение предложение и спрос на продукты с российскими этикетками значительно увеличились. Но при этом структуры сбыта недостаточно развиты.
По его словам, несмотря на рост цен, местным органам власти удалось обеспечить доступность социально значимых товаров. И все это благодаря контролю за ситуацией со стороны властей, а также ответственности предпринимателей.
Медведев добавил, что вопрос о государственном регулировании цен на продукты не стоит. "Речь ни в коем случае не идет о возвращении к государственному регулированию цен так, как это было в прошлом, – это невозможно. Но есть современные инструменты, которые позволяют менять правила работы на продовольственном рынке. И в первую очередь это возможность развития конкуренции", – сказал он.
Дмитрий Медведев также добавил, что сейчас прорабатывается вопрос адресной продуктовой помощи социально незащищенным слоям населения.
"В правительство внесен законопроект, который должен поддержать предпринимателей, готовых открыть или расширить свое дело в этой сфере. Также разрабатывается пакет поправок в закон о торговле, который облегчит организацию нестационарной и даже мобильной торговли", – добавил председатель правительства.
Напомним, зависимость Москвы от импортных товаров снизилась примерно на 10 процентов за полгода. Однако мегаполис по-прежнему зависит от поставок фруктов, ягод и некоторых видов мяса из-за рубежа.
"Нам удалось за последние полгода снизить импортозависимость города с 26 процентов до 17", – рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
По его словам, на полках магазинов значительно увеличилось количество товаров отечественного производство. "Мы налаживаем новые каналы поставок. Так, представители департамента выезжали вместе с сетевиками в Азербайджан и Белоруссию, где общались с товаропроизводителями. Подписали ряд соглашений", – отметил чиновник.