Сегодня в СМИ: Агентство по борьбе со спамом и строительные рекорды

Фото: m24.ru

ГИБДД хочет получить контроль над автошколами

Госавтоинспекция планирует получить надзорные функции по контролю обучения в автошколах, пишет "Коммерсантъ".

В настоящее время качество обучения проверяет Роспотребнадзор, но там не справляются с количеством учреждений.

Правительство дало старт "электронному бюджету"

Российское правительство утвердило создание системы "Электронный бюджет", сообщает "Коммерсантъ".

Как отметил премьер-министр Дмитрий Медведев, благодаря проекту "Каждый сможет увидеть, какие программы и проекты финансируются за счет бюджета и внебюджетных фондов".

В настоящее время система работает в тестовом режиме, все работы должны закончится в 2020 году.

Для борьбы со спамом предлагают создать агентство

Общественная палата обсудит возможность создания специального агентства для борьбы со спамом, пишет "Коммерсантъ".

Оно позволит "очистить" историю телефонных номеров и их привязку к любым базам данных рекламных и информационных рассылок".

Адвокатов смогут приглашать до предъявления обвинений

Пленум Верховного суда принял постановление, по которому адвокатов можно будет приглашать до предъявления обвинений, сообщает "Российская газета".

По мнению экспертов, это очень важное постановление – оно означает, что теперь подозреваемый не останется "один на один" со следователем или прокурором.

50 москвичей отправили служить в "научные роты"

Около 50 жителей Москвы, подлежащих призыву, отправили служить в "научные роты", передает "Российская газета".

Ранее сообщалось, что военнослужащие научных рот уже стали авторами 130 рационализаторских предложений, подготовили 16 моделей функционирования радиоэлектронного оборудования, разработали 45 программ и опубликовали более 350 научных статей.

Власти Москвы предложили упростить отчетность для бизнеса

Столичные власти предложили Минфину снизить издержки бизнеса на подготовку и сдачу налоговой и бухгалтерской отчетности, практически объединив их, сообщает газета "Ведомости".

Как считают в мэрии, можно перейти к новой модели подготовки налоговой отчетности на основе внесения корректировок в бухгалтерскую.

Многолетний рекорд по вводу жилья установлен в столице

В столице за полгода ввели в строй 1,8 миллиона квадратных метров жилья, пишет газета "Ведомости". Последний раз такие объемы сдавали еще до кризиса 2008 года.

При этом московские власти отмечают снижение инвестиций и ожидают снижения строительства уже в 2016–2017 годах.