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09 июля 2017, 16:39

Общество

Медведев отметил профессионализм Носика

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью блогера Антона Носика. Премьер-министр назвал Носика "настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком".

"С его именем связано создание известных интернет-ресурсов и проектов, которые пользуются популярностью у людей самых разных поколений и убеждений. Он много успел", – написал Медведев в Facebook.

Стартап-менеждер, журналист и известный блогер Носик скончался в ночь на 9 июля. Ему был 51 год. По предварительным данным, у блогера остановилось сердце.

Дмитрий Медведев утраты Антон Носик

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