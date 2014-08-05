Эвакуацией российских туристов может заняться МЧС – Медведев

Российских граждан, которые остались за рубежом из-за того, что их туроператоры закрылись, может вывезти МЧС, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой Минтранса Максимом Соколовым и замгендиректора "Аэрофлота" Вадимом Зингманом.

"Если все-таки возникнут хоть какие-то нюансы по этому поводу, мы тогда воспользуемся услугами министерства по чрезвычайным ситуациям", - приводит слова премьера МИА "Россия сегодня".

При этом ранее ассоциация "Турпомощь" заявляла, что у нее хватит средств для вывоза туристов.

Напомним, что 16 июля турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля Санкт-Петербургский оператор "Экспо-тур" сделал подобное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

5 августа закрылся туроператор "ИнтАэр", причиной стало резкое падение спроса и покупательской способности в связи с ростом курса валют и негативной политической ситуацией.