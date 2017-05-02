Форма поиска по сайту

02 мая 2017, 09:42

Политика

Медведев поручил подготовить закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить проект закона о повышении МРОТ до прожиточного минимума, сообщается на сайте правительства России.

Это поручение глава кабмина дал по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабинета министров в прошлом году.

Срок исполнения – до 20 мая этого года. На сегодняшний день МРОТ составляет 7,5 тысячи рублей, а размер прожиточного минимума в столице – 18,5 тысячи рублей.

