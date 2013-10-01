"РЖД" празднует десятилетний юбилей

Фото: ИТАР-ТАСС

Компании ОАО "Российские железные дороги" исполняется 10 лет. Важнейший оператор отечественной сети железных дорог был создан 18 сентября 2003 года. С первым большим юбилеем компанию поздравил премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что создание акционерного общества стало важным этапом реформирования железнодорожной отрасли. За десять лет работы число одних только локомотивов увеличилось почти в 15 раз: в момент своего основания компания располагала 55 экипажами, по итогам этого года число локомотивов вырастет до 830.

Сегодня ОАО "Российские железные дороги" входит в число лидеров глобального транспортно-логистического рынка, на счету компании – открытие новых вокзалов, железнодорожных мостов и тоннелей. "РЖД" владеет 99% железнодорожных магистралей в России общей протяженностью 85 тысяч километров. В составе акционерного общества 16 филиалов и 158 дочерних компаний.

В 2013-2014 годах компания проводит ряд мероприятий по улучшению качества обслуживания клиентов. Среди прочих мер - введение лоукост-тарифов на поезда "Сапсан" и организация в этих составах безопасного проезда для детей. Так, с 1 октября пассажиры в возрасте от 10 до 16 лет смогут путешествовать на "Сапсане" без сопровождения взрослых.