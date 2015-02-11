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11 февраля, 11:35

Генпрокуратура нашла нарушения в составлении госбанка данных о детях-сиротах

Дмитрий Ливанов Генпрокуратура дети-сироты Министерство образования банк данных о детях-сиротах

Фото: M24.ru

Генпрокуратура России обнаружила нарушения в составлении государственного банка данных о детях-сиротах. Главный оператор банка - министерство образования и науки России - вносил в базу данных неактуальную информацию о детях, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

По результатам проверки Минобрнауки не контролировало должным образом региональных операторов банка данных. Министерство принимало от регионов недостоверные и неполные анкеты детей-сирот и не требовало восполнить недостающие данные.

Некоторые региональные операторы предоставляли анкеты с опозданием. Часто анкеты не содержали обязательной информации: сведений о гражданстве, причин, по которым ребенок остался без родителей, актуальных фотографий.

Также главный оператор не вносил в анкеты сведения об изменении состояния здоровья ребенка.

Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей

Создан для учета детей-сирот и помощи в процедуре усыновления. Федеральный закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей" вступил в силу в 2001 году.

Сейчас на учете в федеральном банке находятся сведения о почти 88 тысячах детей.


По итогам проверки Генпрокуратура внесла в адрес министра образования Дмитрия Ливанова представление об устранении нарушений закона.

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Как сообщили M24.ru в министерстве образования, сейчас оператор работает над устранением нарушений, обнаруженных прокуратурой.

Напомним, в прошлом году в столице запустили портал с видеоанкетами и фотографиями сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. База данных получила название "УсыновиМосква".

На сайте можно не только ознакомиться с анкетами детей, но и получить различные консультации относительно возможностей усыновления и попечительства. Потенциальные приемные родители могут ознакомиться с комментариями психологов и юристов, а также задать вопросы экспертам.

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