Многие российские вузы лишатся аспирантуры и магистратуры - Ливанов

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Многие российские вузы в ближайшее время лишатся аспирантуры и магистратуры, заявил министр образования и науки Дмитрий Ливанов, выступая на заседании Российского союза ректоров 10 июля.

При этом он попросил ректорское сообщество спокойно отнестись к переменам, которые связаны с объективной ситуацией в российском образовании и с демографическим уменьшением числа студентов, передает "Интерфакс".

Он добавил, что бакалавриат является важной и необходимой ступенью подготовки в профессиональном образовании и попросил не писать в большом количестве письма в Минобрнауки с просьбой оставить "два-три места в магистратуре".



"Письма писать бессмысленно. Можно писать, но это дело бесполезное", - подчеркнул Ливанов.

По словам министра, Россию ждет серьезно сокращение числа вузовских преподавателей и реструктуризация сети высших учебных заведений из-за резкого сокращения числа студентов по демографическим причинам. Так, по данным на 2014 год, в российских вузах обучается 5,7 миллиона студентов, в то время как несколько лет назад эта цифра составляла 7,5 миллиона.

Ливанов отметил, что через несколько лет количество студентов сократится до 4 миллионов и "это очень серьезный вызов, который стоит перед нашей системой высшего образования".