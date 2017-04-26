Хворостовский вернулся на сцену после долгого перерыва

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Оперный певец Дмитрий Хворостовский впервые за долгое время выступил на сцене. Снимок с гала-концерта в канадском Торонто он опубликовал на своей странице в Instagram.

Вместе с Хворостовским на сцену вышли Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Аккомпанировал певцам оркестр Канадской оперы под управлением итальянского дирижера Ядера Биньямини.

[html]

Spasibo, #Toronto. It's great to be back. @anna_netrebko_yusi_tiago @yusif_eyvazov_private Публикация от Dmitri Hvorostovsky (@hvorostovsky) Апр 25 2017 в 9:18 PDT

[/html]После выступления Хворостовский опубликовал в своем Instagram фотографию и подписал: "Cпасибо, замечательно вернуться".

[html]

It's good to be back. ❤️ #Toronto @anna_netrebko_yusi_tiago @yusif_eyvazov_private Публикация от Dmitri Hvorostovsky (@hvorostovsky) Апр 25 2017 в 9:20 PDT

Дмитрий Хворостовский – советский и российский оперный певец, народный артист России. В 1989 году одержал победу в Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе, после чего получил ангажементы в лучших оперных театрах мира, таких, как Королевский театр Ковент-Гарден, Баварская государственная опера, Берлинская государственная опера и других.

