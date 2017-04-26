Хворостовский вернулся на сцену после долгого перерыва

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Оперный певец Дмитрий Хворостовский впервые за долгое время выступил на сцене. Снимок с гала-концерта в канадском Торонто он опубликовал на своей странице в Instagram.
Вместе с Хворостовским на сцену вышли Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Аккомпанировал певцам оркестр Канадской оперы под управлением итальянского дирижера Ядера Биньямини.
[html]
[/html]
После выступления Хворостовский опубликовал в своем Instagram фотографию и подписал: "Cпасибо, замечательно вернуться".
[html]
[/html]
В 2015 году Дмитрий Хворостовский сообщил, что проходит курс лечения от онкологического заболевания. Из-за химиотерапии певец отменил несколько запланированных концертов.
В 1989 году одержал победу в Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе, после чего получил ангажементы в лучших оперных театрах мира, таких, как Королевский театр Ковент-Гарден, Баварская государственная опера, Берлинская государственная опера и других.