Дмитрий Хворостовский отменил все концерты до конца августа

У оперного певца Дмитрия Хворостовского обнаружили опухоль мозга

Оперный певец Дмитрий Хворостовский отменил все выступления до конца августа. Причиной стала диагностированная у знаменитого исполнителя опухоль головного мозга, сообщается на странице певца в Facebook.

Хворостовский начнет лечение на этой неделе и настроен очень оптимистично. В сообщении отмечается, что голосовые данные певца в норме.

Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года, окончил Красноярское педагогическое училище и Красноярский институт искусств, работал солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. В 1989 году одержал победу на Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе, после чего получил широкую известность по всему миру.

Выступал в Ковент-Гардене, Венской государственной опере, Метрополитен-опере, на сценах Ла-Скала, Мариинского театра и других самых престижных оперных театрах. Записал более 40 дисков. Является лауреатом Государственной премии РСФСР в области музыкального искусства.

Отметим, что опухоли головного мозга, в целом, поддаются лечению. Особую опасность представляют быстрорастущие злокачественные образования, а также опухоли в стволе головного мозга, особенно в продолговатом мозгу, где противопоказано практически любое оперативное вмешательство.

15 июня после долгой борьбы с неоперабельной опухолью головного мозга скончалась певица Жанна Фриске. У певицы была диагностирована глиобластома.