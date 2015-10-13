Дмитрий Хворостовский награжден Орденом Александра Невского

Фото: ТАСС/ Сергей Карпов

Владимир Путин подписал указ о награждении ряда деятелей различных отраслей, в том числе и культурной сферы. Среди них – певец Дмитрий Хворостовский. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства наградил орденом Александра Невского оперного певца Дмитрия Хворостовского "за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Накануне Хворостовский выступил в Сочи на международном музыкальном конкурсе "Новая волна". Чуть ранее – 25 сентября – певец вышел на сцену "Метрополитан-Опера" в опере "Трубадур". А уже 29 октября он встретится с московской публикой – концерт пройдет в Государственном Кремлевском Дворце, вместе с меццо-сопрано Элиной Гаранчей. Дирижер – Константин Орбелян. 2 ноября Хворостовского увидят в Санкт-Петербурге.

Напомним, вынужденный перерыв в карьере, продолжавшийся около трех месяцев, Хворостовский был вынужден сделать из-за курса интенсивной терапии. В конце июня у него обнаружили опухоль мозга.