Современная фантастика: Джо Аберкромби и Дмитрий Глуховский

Писатель Джо Аберкромби рассказал о современной фантастике

В рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки в парке "Музеон" прошли публичные дискуссии с популярными писателями. Во время одной из встреч писатели Джо Аберкромби и Дмитрий Глуховский беседовали с посетителями о современной фантастике. Сетевое издание М24.ru поводило прямую трансляцию мероприятия.

Джо Аберкромби

Джо Аберкромби – молодой британский писатель, один из ярких представителей жанра темного фэнтези в современной литературе. Мировую известность получил в 2006 году после выхода дебютного романа "Кровь и железо" (The Blade Itself), который открыл трилогию "Первый закон" (The First Law).

Аберкромби родился 31 декабря 1974 года в Ланкастере. Учился в королевской средней школе графства, посвящая много времени компьютерным играм и рисованию вымышленных географических карт. После школы получил образование психолога в университете Манчестера и начал работать на телевидении. Позже он стал монтажером-фрилансером – работал над документальными фильмами, церемониями награждений и концертами, а также видеоклипами Барри Уайта, групп Coldplay и The Killers.

В 2002 году в перерывах между работой Аберкромби приступает к воплощению давней мечты – созданию романа, который сломал бы стереотипы, созданные мастерами жанра фэнтези. И это ему удается: критики называют "Кровь и железо" незаурядным событием и предсказывают автору большое будущее. После успеха истории о злоключениях воина-философа Логена Девятипалого писатель начинает долгосрочное сотрудничество с издательством Gollancz. В 2007-2008 годах выходят еще две части трилогии "Первый закон": "Прежде чем их повесят" (Before They Are Hanged) и "Последние доводы короля" (The Last Argument of Kings). Заключительная часть была признана в 2011 году лучшим романом зарубежного автора по версии Фантлаба (FantLab's book of the year award).

К автору приходит мировая популярность, права на его произведения приобретают более десяти стран, Аберкромби читают на немецком, испанском, французском, чешском, шведском, голландском и русском.

В 2009 году выходит новая книга автора "Лучше подавать холодным" (Best Served Cold) - роман о наемниках и мучительных смертях, действие которого происходит в мире "Первого Закона" через четыре года после событий дебютной трилогии. Автор характеризует его как "фэнтезийный триллер" и называет "темным, жестким и очень-очень кровавым". "Лучше подавать холодным" признан лучшим романом 2009 года на форуме SFFWorld, он также занял 3-е место в читательском выборе на SF Site и был номинирован на The August Derleth Fantasy Award.

В 2010 году в антологии героической фэнтези Лу Андерса и Джонатана Страхана издается рассказ Аберкромби "Дурацкое задание" (The Fool Jobs). В 2011 году выходит новый роман писателя "Герои" (The Heroes), вошедший год спустя в шорт-лист Британской премии фэнтези и номинированный на The David Gemmell Legend Award for Fantasy (DGLA). В 2012 году публикуется роман "Красная страна" (A Red Country), который сам автор определяет как "фэнтези-вестерн".

В парке "Музеон" провели дискуссионные встречи с писателями

Романы Аберкромби 14 раз становились номинантами различных литературных премий, в том числе два года подряд премии Джона Кэмпбелла (John W. Campbell Award), которая ежегодно присуждается в Америке лучшему новому писателю в жанре научной-фантастики или фэнтези.

Среди источников вдохновения, не связанных с жанром фантастики, писатель называет полицейские триллеры Дж. Эллроя, трилогию Б. Корнуэлла "Сага о короле Артуре", а также популярные в последние годы телесериалы: "Клан Сопрано", "Звездный креейсер "Галаактика" (Battlestar Galactica), The Wire, и Deadwood.

В настоящее время Джо Аберкромби живет в Бате, графство Соммерсет, с женой Лу и двумя дочерьми. В планах автора - создание новой трилогии о мире "Последнего закона", также идут переговоры о выпуске сборника его рассказов.

Более подробную информацию можно получить в блоге и на сайте писателя, а также на страницах Аберкромби с соцсетях "ВКонтакте" и Facebook.

Критики и коллеги о творчестве Джо Аберкромби

"Запутанный сюжет просто несет вместе с собой варварских воинов, обладающих неподдельной храбростью (и получающих всамделишние раны), испорченных аристократов с искупительным потенциалом, волшебников со сбивающими с толку планами … плюс самого симпатичного заплечных дел мастера всех времен. Трилогия "Первый Закон" - это приключение, развитие героев которого происходит жесткими, непредсказуемыми, убедительными путями, в таком же жестком и странном мире. В мире, который иногда ужасен и всегда поразителен…" - Джон Мини.

"Если вы любите бескровное, высокопарное фэнтези, с персонажами, хрупкими как газетные страницы, и такими же скучными, как гипсовые фигурки святых, Джо Аберкромби и впрямь испортит ваш день…" - Скотт Линч.

"Аберкромби прямиком направился к статусу суперзвезды" - Дж. Вандермеер.

"Мы - прямо там, в головах этих парней, благодаря стилю автора… Его понимающий тон подразумевает, что происходящее часто будет представать в ироническом свете, со второстепенными персонажами, которые балансируют на грани диккенсовских" - Дэйв Брэдли, журнал SFX.

"Восхитительно злобная книга" - Guardian.

"Темная, глубоко ироничная, полная блестящих персонажей, которые найдут отклик в циничной стороне вашей натуры..." - sfrevu.com.

"Отличное чтиво: жесткое, темповое и непретенциозное" - SFX magazine.

Джо Аберкромби о своем творчестве

"Понятное дело, что вы не можете сочинять историю, происходящую в вымышленном мире, без того чтобы этот мир создать, а то, что вы создаете, должно быть убедительным. Просто я считаю, что такой аспект эпического фэнтези, как подробное описание мироустройства, часто заходит так далеко, что подавляет собой все остальное. Люди пытаются "перепрофессорить Профессора", без конца соперничают друг с другом в том, чтобы оказаться автором самой подробной, сложной и длинной книги. Так, как будто вся идея состояла в том, чтобы нарисовать набор географических карт и — ого, да мы решили все проблемы! — осталось лишь эскизно набросать парочку умилительно-клишированных персонажей. Чтобы было кому бродить между Занвонзом и Вибвабом, по дороге, путем неторопливой беседы сливая информацию о том, как функционирует их магическая система..."

"В конечном счете, полагаю, я просто старался написать книги, которые мне самому хотелось прочитать. Эпическую смесь любви, войны и всего прочего в том же духе. Некоторое количество пыток, некоторое количество интриг. Немного тайн и чуть-чуть магии. Небольшое количество постельных сцен и чертовски много насилия, которое вызывает прилив адреналина. Пару грандиозных картин, порождающих благоговейный трепет и парочку тошнотворных неожиданностей на пути к захватывающей, шокирующей кульминации. Смех, слезы и немного тошноты. Вся гамма эмоций. И главнее всего — несколько энергичных персонажей, с жесткими, но смешными диалогами. Достаточно? Не сочтите за наглость, можно попросить у вас за это $10?" - из интервью изданию sfx.co.uk.

Творчество Дмитрия Глуховского

Дмитрий Глуховский – российский писатель, журналист, ведущий телевидения и радио. Дебютировал как сетевой автор с фантастическим романом-антиутопией "Метро".

Родился в России 12 июня 1979 года. Начальное образование получил в московской школе им. В.Д. Поленова с углубленным изучением французского языка. Четыре с половиной года жил и учился в Израиле, работал в Германии и во Франции. Был военным корреспондентом в Израиле и Абхазии, работал на "Радио России", в телерадиокомпании Deutsche Welle, на каналах Euronews и Russia Today в качестве корреспондента кремлевского пула. Владеет пятью языками. Женат, есть дочь.

Роман "Метро" начал публиковаться в Интернете по главам, продолжение регулярно выкладывалось на сайте www.m-e-t-r-o.ru. В 2005 году издательстве "Эксмо" опубликовало его под названием "Метро 2033". В 2007 году роман был переиздан издательством и признан лучшим дебютом по версии "Еврокон" - ежегодного конгресса Европейского общества научной фантастики.

В 2007 году выходит вторая книга автора — "Сумерки". По словам Глуховского, это роман-метафора, замаскированный под триллер, не имеющий ничего общего с первым произведением.

В 2008 году открывается сайт m2034.ru, где Глуховский выкладывает главы нового романа "Метро 2034". Как говорит сам автор, это не продолжение "Метро 2033", а параллельная история с другими героями. После сетевой презентации книга издается в 2009 году. В 2010 году выходит книга Глуховского "Рассказы о Родине". В Интернете публикуются сборники рассказов "Ночь", "Рассказы о животных", пьеса Infinita Tristessa.

В 2013 году вышел новый роман Дмитрия Глуховского "Будущее", до конца года планируется также издание книги "Метро 2035".

Более подробную информацию можно получить в блоге писателя и на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Названия и имена, упоминавшиеся в выступлениях писателей

Джордж Мартин (20 сентября 1948 г.) - американский писатель и сценарист, создатель серии эпических фэнтези-романов. В 1991 году начал писать "Песнь Льда и Огня". Изначально задуманная как трилогия, к настоящему моменту она разрослась до пяти опубликованных томов, еще два находятся в проекте. Три первых романа серии были награждены премией "Локус" за лучший роман фэнтези в 1997, 1999 и 2001 годах. Серия была переведена более чем на 20 языков. Четвертый и пятый тома достигали первого места в списке бестселлеров The New York Times. Действие "Песни Льда и Огня" происходит в вымышленном мире, на континенте Вестерос, напоминающем Европу Позднего Средневековья. Лето и зима длятся здесь годами; события книг охватывают несколько лет, на которые приходится конец долгого десятилетнего лета, осень и начало тяжелой и неопределенно долгой зимы.

"Падшие ангелы" (Fallen Angels) - экзистенциальная урбанистическая драма китайского режиссера Вонга Карвая, вышла в Гонконге в 1995 году. Сюжет фильма развивается на шумных улицах Гонконга, и включает две основные линии. Одна из них связана с киллером, работающим с девушкой, которая подчищает все его следы. Ни разу не встретившись за несколько лет сотрудничества, они так хорошо изучили психологию и привычки друг друга, что начинают искать встречи. Другая линия касается Хэ, молчаливого парня, который неожиданно влюбляется в случайно встретившуюся девушку. Обе линии сюрреалистически пересекаются на улицах ночного Гонконга. Картина получила 2 премии "Золотая лошадь": за песню (Уильям Чан, Вон Миниам) и работу художника (Уильям Чан), а также 3 Гонконгских киноприза: за операторскую работу, музыку и второплановую женскую роль (Кэрен Мок).

"Ходячие мертвецы" (The Walking Dead) — американский пост-апокалиптический телесериал, разработанный Фрэнком Дарабонтом, основанный на одноименной серии комиксов, созданной Робертом Киркманом, Тони Муром и Чарли Адлардом. В центре сюжета небольшая группа людей, пытающаяся выжить после зомби-апокалипсиса.

Уильям Гибсон - американский писатель-фантаст, с 1967 года живущий в Канаде. Считается основателем стиля киберпанк, определившего жанровое лицо литературы 1980-х. Его трилогия "Киберпространство" ("Нейромант", "Граф Ноль", "Мона Лиза Овердрайв") привлекла миллионы читателей. Проза Гибсона имеет ярко выраженный социально-психологический и социально-философский характер. Лауреат премий "Хьюго" и "Небьюла", а также премии Филипа К. Дика (1985).

Стивен Эдвин Кинг — американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму. Он получил прозвище "Король ужасов". Кинг опубликовал 50 романов, в том числе 7 под псевдонимом Ричард Бахман, и 5 научно-популярных книг. За свое творчество автор получил премию Брэма Стокера, Всемирную премию фэнтези, награду Британского общества фэнтези. Его повесть "Промежуточная станция" была кандидатом на премию "Небьюла", а рассказ "Человек в черном костюме" получил премию О. Генри. В 2003 году Национальный фонд книг наградил Кинга медалью за выдающийся вклад в американскую литературу. Награды за вклад в литературу он получал на протяжении всей карьеры - это премия За вклад в мировое Фэнтези (2004), награда от Канадской ассоциации книготорговцев (2007), звание Великого Магистра от Американских писателей мистиков (2007).

Братья Стругацкие — Аркадий Натанович Стругацкий и Борис Натанович Стругацкий — советские писатели, соавторы, сценаристы, классики современной научной и социальной фантастики. Первая книга братьев Стругацких - повесть "Страна багровых туч" - вышла в 1959 году и была написана на спор с женой Аркадия Натановича Еленой Ильиничной. Последующие книги, связанные с первыми общими героями, — "Путь на Амальтею" (1960), "Стажеры" (1962), а также рассказы первого сборника Стругацких "Шесть спичек" (1960), положили начало многотомному циклу произведений о будущем Мире Полудня, в котором авторам хотелось бы жить.

Жюль Габриэль Верн (8 февраля 1828 года, Нант, Франция — 24 марта 1905 года, Амьен) — французский географ и писатель, классик приключенческой литературы, один из основоположников научной фантастики. Член Французского Географического общества. По статистике ЮНЕСКО, книги Жюля Верна занимают второе место по переводимости в мире, уступая лишь произведениям Агаты Кристи. Его книги были напечатаны на 148 языках.

Актуальные направления современной фантастики

Апокалиптическая и постапокалиптическая фантастика - тесно связанные жанры, действие в произведениях которых происходит во время или после катастрофы планетарного масштаба, например, столкновения с метеоритом, ядерной войны, экологической катастрофы, или эпидемии. Один из первых образцов современного постапокалипсиса - роман Мэри Шелли "Последний человек", в котором человечество гибнет от страшной эпидемии. В качестве похожего примера можно привести и повесть "Алая чума" Джека Лондона. Однако настоящий размах постапокалиптика получила в эпоху Холодной войны, когда над человечеством нависла реальная угроза ядерного холокоста. В этот период создаются такие произведения, как "Песнь о Лейбовице" В. Миллера, "Ужин во Дворце Извращений" Тима Пауэрса, "Пикник на обочине" Стругацких, "Мальвиль" Робера Мерля. Произведения в этом жанре продолжают создаваться и современными авторами, среди них "Метро 2033" Д. Глуховского.

В кино постапокалипсис представлен "Сталкером" А. Тарковского, сериями фильмов "Безумный Макс" и "Планета обезьян".

Киберпанк – жанр научной фантастики, рассматривающий эволюцию общества под воздействием новых технологий: телекоммуникационных, компьютерных, биологических, социальных. Фоном в произведениях жанра могут выступать киборги, андроиды, суперкомпьютер, служащие технократичным, коррумпированным и аморальным организациям или режимам. Термин "киберпанк" придумал писатель Брюс Бетке. Литературный критик Гарднер Дозуа подхватил его и стал использовать как название нового жанра, а также дал краткое и емкое определение киберпанка: "Высокие технологии и жалкая жизнь" (High tech, low life).

Одной из самых популярных тем жанра является виртуальная реальность. Отцами-основателями киберпанка называют Уильяма Гибсона ("Нейромант", 1984) и Брюса Стерлинга ("Схизматрица", 1985), а также Филипа К. Дика, который предвосхитил киберпанк еще в 1960-70-е годы в своих книгах "Мечтают ли андроиды об электроовцах?", "Из глубин памяти", и других.

Екатерина Левина