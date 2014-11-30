"Динамо" сыграло вничью с казанским "Рубином"

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Столичное "Динамо" избежало поражения в матче 15-го тура Российской футбольной премьер-лиги против казанского "Рубина". За 15 минут до конца встречи подопечные Станислава Черчесова отыгрались и свели поединок к ничьей - 1:1.

Счет был открыт на 23-й минуте. Игорь Портнягин нанес удар со средней дистанции, мяч задел игрока "бело-голубых" и влетел в сетку ворот Владимира Габулова.

Казанцы продолжили атаковать и имели несколько возможностей для увеличения разрыва в счете, но реализовать их не удалось. Самый лучший момент во втором тайме не использовал Карлос Эдуардо, который вышел один на один с Габуловым и пробил прямо во вратаря.

Расплата за расточительность последовала на 78-й минуте. Балаж Джуджак удачно сыграл на добивании после того, как Сергей Рыжиков отбил удар Артура Юсупова. Больше забить команды не смогли, итоговый счет встречи - 1:1.

Благодаря заработанному очку, динамовцы поднимаются на четвертую строчку турнирной таблицы РФПЛ. "Рубин" остался на девятом месте.