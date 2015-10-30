Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября 2015, 21:45

Спорт

Столичное "Динамо" проиграло пятый матч подряд в КХЛ

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Столичное "Динамо" потерпело пятое поражение подряд в КХЛ. Москвичи уступили череповецкой "Северстали" со счетом 2:4.

В составе "бело-голубых" отличились Денис Кокарев и его тезка Баранцев.

Дублем в составе "Северстали" отметился Даниил Вовченко, еще две шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий и Игорь Скороходов. Последний поразил уже пустые ворота столичного клуба.

Отметим, что по ходу встречи "бело-голубые" уступали с разницей в три шайбы, но в концовке третьего периода сумели отыграть два гола.

Таким образом, "Динамо" терпит пятое поражение подряд и остается на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Динамо КХЛ Северсталь

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика