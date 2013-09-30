Московское "Динамо" одержало победу над "Атлантом" - 3:2

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержало победу над мытищинским "Атлантом". Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу "бело-голубых".

Первый период прошел без заброшенных шайб, а в начале второй двадцатиминутки подопечные Знарка повели в счете. Голкипер "Атланта" Борисов отразил мощный бросок Комаров, но первым на добивание успел Пестушко и переправил шайбу в сетку.

На 35-й минуте Хаатая сравнял счет, с "пятачка" протолкнув шайбу в ворота Еременко. Однако на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу "Динамо" - Пестушко сделал дубль, переиграв Борисова броском с пары метров.

Третий период начался с атак "Атланта". На 43-й минуте дублем отметился уже Хаатая, которому удался неотразимый выстрел под перекладину ворот Еременко.

И все же "Динамо" удалось вырвать победу. За 6 минут до конца Квапил бросил с острого угла, но шайба угодила в защитника "Атланта", от которого залетела в ворота Борисова.

После этой победы "Динамо" набирает 22 очка и продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Отрыв от идущего на первом месте СКА составляет 5 очков.