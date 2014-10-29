Футболисты "Динамо" Гранат и Нобоа переведены в дубль

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Руководство столичного "Динамо" приняло решение перевести защитника Владимира Граната и полузащитника Кристиана Нобоа в состав молодежной команды, сообщает пресс-служба "бело-голубых".

"У обоих футболистов в недалеком будущем заканчиваются контракты, с чем, очевидно, связана потеря концентрации в тренировочном процессе, что, в свою очередь, и стало причиной для данного решения. Гранат и Нобоа с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации, вопросы с будущим игроков будут решаться в рабочем порядке - на переговорах с руководством клуба", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Отметим, что в матче 11-го тура Премьер-лиги, в котором "Динамо" дома уступило "Рубину", Гранат провел на поле все 90 минут, а Нобоа был заменен на 56-й минуте.

"Необходимо заметить, что у ряда других футболистов "Динамо" до окончания контрактов также осталось менее года, однако эти обстоятельства не мешают им полностью сосредоточиться на тренировках", - отмечается в сообщении.

Стоит добавить, что на прошлой недели стало известно о проблемах с продлением контракта у футболиста "Спартака" Артема Дзюбы.

Форварда не оказалось в стартовом составе клуба на матче с "Локомотивом". Главный тренер "красно-белых" Мурат Якин заявил после матча, что Артем остался в запасе по игровым причинам. Однако чуть позже владелец команды Леонид Федун отметил, что у клуба есть проблемы с продлением контракта нападающего.

Федун заявил, что "Спартак" готов платить своему нападающему самую большую зарплату в команде. Однако и это предложение не удовлетворяет финансовых требований игрока. По словам Федуна, Дзюба "хочет получать как Халк, но он не играет как Халк".

Сразу же после этого заявления стали появляться сообщения о возможных вариантах продолжения карьеры игрока сборной России. В частности, одним из главных претендентов на форварда является столичный "Локомотив".