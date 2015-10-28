Столичное "Динамо" наказали за фанатские беспорядки в матче со "Спартаком"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

РФС наказал столичное "Динамо" за беспорядки во время домашнего матча со "Спартаком". Наказание достаточно суровое, но условное – клуб проведет матч на нейтральном поле, сообщает "Чемпионат".

Однако такая мера будет применена только в случае, если фанаты клуба до конца чемпионата еще раз отличатся в худшую сторону.

"Динамо" также оштрафовали 360 тысяч рублей за нецензурные кричалки, использование пиротехники, необеспечение безопасности и появление на поле посторонних.

"Спартак" оштрафован на 400 тысяч рублей за аналогичные правонарушения.

Большой общественный резонанс получил один из эпизодов, который произошел в перерыве матча, когда на поле выбежал болельщик "Спартака". Фаната ударил диктор "Динамо-ТВ" Дмитрий Дерунец, который также не имел права находиться на поле.