Московское "Динамо" разгромно уступило СКА в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" с разгромным счетом уступило в домашнем поединке КХЛ санкт-петербургскому СКА. Гости из города на Неве взяли верх над "бело-голубыми" - 6:2.

В главном матче игрового дня между собой встречались непримиримые соперники - "Динамо" и СКА. "Бело-голубые" два года подряд становились непреодолимой преградой для петербуржцев в плей-офф Кубка Гагарина. "Красно-синие" явно жаждали взять реванш, и этот шанс представился им на лужниковском льду.

СКА активно начал встречу и уже к 10-й минуте вел со счетом 2:0. Сначала Скачков сыграл на добивании и отправил шайбу в ворота Еременко, а затем динамовского голкипера огорчил мощным броском под перекладину Чудинов.

Впрочем, хозяева льда не стушевались и еще до перерыва отыграли одну шайбу усилиями Комарова. Могли отыграть и вторую, но бросок Карсумса за несколько секунд до сирены, по мнению арбитров, все же не стал голевым - шайба не пересекла "ленточку".

Восстановить равновесие "Динамо" удалось во второй двадцатиминутке. Комаров сделал дубль, поборовшись на "пятачке" после броска кого-то из партнеров. Салак отбил шайбу в скопление игроков перед воротами, где расторопнее всех оказался финский хоккеист - 2:2.

На третий период "красно-синие" вышли предельно заряженными на борьбу, а игра у "Динамо" совершенно разладилась. Начался период с дубля Панарина - хоккеист СКА дважды "прошил" бросками Еременко. Причем забивал на любой вкус - сначала попал вратарю в "домик", а затем бросил в "девятку".

"Бело-голубые" попытались перейти в наступление, но за 10 минут до конца встречи пропустили контратаку от СКА, в которой отличился Малышев - 2:5.

В самой концовке встречи окончательный счет матча установил Торесен - 2:6 "Динамо" дома терпит крупное поражение от лидера чемпионата.

В турнирной таблице "бело-голубые" по-прежнему остаются на второй позиции в Западной конференции с 19 очками после 10 игр.