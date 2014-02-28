"Динамо" уступило магнитогорскому "Металлургу" в серии буллитов

Фото: ИТАР-ТАСС

Хоккеисты столичного "Динамо" проиграли магнитогорскому "Металлургу" в серии послематчевых буллитов. Основное время завершилось вничью - 0:0, а в серии послематчевых бросков удачливее оказались игроки "Магнитки".

Победную шайбу забросил Данис Зарипов, которому удалось послать шайбу под щитками Александра Еременко.

Отметим, что это поражение не помешало столичным хоккеистам досрочно выиграть регулярный чемпионат КХЛ.

"Динамо" набирает 109 очков и занимает первое место в Западной конференции. В плей-офф Кубка Гагарина "бело-голубым" предстоит сыграть с командой, которая займет восьмое место на Западе.