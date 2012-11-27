Столичное "Динамо" уступило "Атланту" со счетом 2:5

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице 26 ноября состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между "Динамо" и подмосковным "Атлантом". Гости уверенно победили со счетом 5:2.

Счет был открыт на 5-й минуте встречи. Андреас Энгквист убежал от защитников и поразил ворота Волкова, сообщает "Р-Спорт".

Во второй двадцатиминутке заброшенными шайбами отметились обе команды: на точные броски Тютина и Майорова динамовцы ответили выстрелом Яласваары.

В третьем периоде хозяева льда отчаянно пытались отыграться, но пропущенная в самом начале периода шайба практически лишила их шансов на успешное окончание матча. За пять минут до конца Комаров сократил разрыв в счете до двух шайб.

Последний гол во встрече был забит в пустые ворота - "бело-голубые" заменили вратаря на шестого полевого игрока.

Несмотря на поражение, "Динамо" продолжает делить первое место в Западной конференции со СКА из Санкт-Петербурга. У каждой из команд по 61 очку.