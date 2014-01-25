Московское "Динамо" в домашнем матче проиграло одноклубникам из Риги

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ потерпело поражение от рижских одноклубников. Встреча завершилась со счетом 4:2.

Счет был открыт на 9-й минуте встречи. Граняк подкараулил отскочившую от штанги шайбу и направил ее в ворота рижан.

Во второй двадцатиминутке гости перехватили инициативу и вышли вперед благодаря голам Сотниекса и Бегова.

Решающим стал третий период. Он начался с шайбы Ципулиса, который в падении замкнул передачу партнера - 3:1 в пользу рижан.

Спустя четыре минуты Соловьев броском от "синей линии" сократил отставание в счете. Однако на 56-й минуте матча Щехура установил окончательный результат - 4:2 в пользу рижского "Динамо".

Несмотря на поражение, подопечные Знарка остаются на первом месте в турнирной таблице Западной конференции.