Московское "Динамо" по буллитам одолело "Атлант" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ столичное "Динамо" по буллитам одолело подмосковный "Атлант" - 3:2. Для москвичей эта победа стала шестой в семи последних матчах.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Карпов, Андрей Миронов и Константин Глазачев, на счету которого решающий буллит. У "Атланта" отличились Мэттью Гилрой и Максим Потапов.

Стоит отметить, что по ходу поединка "бело-голубые" выигрывали 2:0, однако позволили сопернику отыграться.

Следующий поединок "Динамо" проведет в субботу против московского ЦСКА.