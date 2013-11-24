Форма поиска по сайту

24 ноября 2013, 22:04

Московское "Динамо" на своей площадке переиграло "Амур" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское "Динамо" на своей площадке добилось победы над хабаровским "Амуром" со счетом 5:4.

К началу второго периода хоккеисты "Амура" выигрывали с преимуществом в две шайбы. На дубль Юнькова и гол Петружалека "бело-голубые" смогли ответить лишь результативным броском Соина.

Однако затем "Динамо" забросил подряд четыре шайбы в течение 11 минут, сделав счет 5:3. Шайбы забросили Мосалев, Комаров, Соин и Граняк.

За оставшиеся полтора периода хабаровчане смогли отличиться только раз.

"Динамо" продолжает занимать второе место в Западной конференции и отстает от лидирующего СКА на четыре балла, имея игру в запасе.

