Московское "Динамо" обыграло "Эшторил" в матче Лиги Европы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московское "Динамо" в гостевом матче Лиги Европы обыграло португальский "Эшторил". Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Станислава Черчесова.

Первый тайм выдался скупым на голевые моменты. Обе команды осторожничали, опасных атак практически не было.

После перерыва ситуация на поле изменилась. На 52-й минуте Александр Кокорин решился на дальний удар. Выстрел получился удивительно точным - мяч, ударившись о штангу, залетел в ворота португальцев.

На 73-й минуте рефери назначил пенальти в ворота "Динамо" за игру Дугласа рукой в собственной штрафной площади. Однако Владимир Габулов отразил удар с одиннадцатиметровой отметки.

Спустя семь минут "бело-голубые" увеличили преимущество в счете. Кристиан Нобоа прорвался по флангу и навесил в центр штрафной. Первым к мячу подоспел Юрий Жирков, которому оставалось только попасть в створ ворот - 2:0.

Уже в добавленное время Йоан Таварес отквитал один гол, установив окончательный итог встречи - 2:1 в пользу "Динамо".

Таким образом, москвичи набрали 9 очков из 9 возможных и возглавляют турнирную таблицу квартета Е. "Бело-голубые" имеют прекрасные шансы на выход в следующий этап турнира.