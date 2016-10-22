Московское "Динамо" и "Сокол" сыграли вничью в матче ФНЛ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Московское "Динамо" и саратовский "Сокол" сыграли вничью в матче чемпионата Футбольной национальной лиги. Поединок на стадионе "Арена Химки" завершился со счетом 1:1.

Счет был открыт лишь на 79-й минуте. Гол забил нападающий "бело-голубых" Кирилл Панченко. Однако за минуту до конца основного времени защитник "Сокола" Игорь Климов установил равенство в счете.

Лидирующие в ФНЛ динамовцы не могут одержать победу в третьем матче подряд. Следующий матч "бело-голубые" проведут 30 октября в Ярославле против местного "Шинника".