"Ъ": Стоимость стадиона "Динамо" составит 865 миллионов евро

Фото: ИТАР-ТАСС

Стоимость московского стадиона "Динамо" и всего его имущества может составить 865 миллионов евро. На данный момент арена реконструируется ВТБ. По стоимости еще строящийся "Динамо" уже сопоставим с самым дорогим стадионом Европы - лондонским "Уэмбли".

В августе миноритарные акционеры ЗАО "ВТБ-Арена" (именно эта компания владеет бывшим стадионом "Динамо" и проектом "Петровский парк") провели сделку, в ходе которой купили 28,177 тысяч акций по номинальной стоимости 24,01 тыс. рублей. После сделки доля государственного банка в "ВТБ Арене" сократилась на 1,91%.

В результате дополнительной эмиссии стоимость стадиона вместе с имуществом компании может составлять 35,4 млрд рублей или 865 миллионов евро, пишет "КоммерсантЪ".

Таким образом, еще не построенная арена вместе с имуществом уже входит в список самых дорогих стадионов Европы. В ходе строительства стоимость "ВТБ-Арены" может возрасти до 40 с лишним миллиардов рублей. Если это случится, то "Динамо" будет располагать самой дорогой ареной Старого света.

Обновленный стадион "Динамо" планируется открыть в 2015 году. Вместимость арены составит 45 тысяч человек. "ВТБ-Арену" планируется оборудовать раздвижной крышей.

