"Зенит" хочет доиграть прерванный из-за петарды матч с "Динамо"

Фото: ИТАР-ТАСС

Директор петербургского "Зенита" Максим Митрофанов считает, что матч с "Динамо" необходимо доиграть или переиграть, а также наказать клубы проведением матчей без зрителей.

Переигровку матча может назначить только исполнительный комитет Российского футбольного союза. Как сказал Митрофанов в интервью газете "Советский спорт", ответственность за срыв матча лежит на "Динамо", поскольку они были принимающей стороной встречи.

В четверг, 22 ноября, состоится заседание контрольно-дисциплинарного комитета, который должен определить виновных и сумму штрафов для клубов, а наказанием хулиганов займется полиция.

Напомним, 17 ноября на 37-й минуте матча "Динамо" – "Зенит" со стороны трибун петербуржцев неизвестный кинул петарду, которая взорвалась около голкипера москвичей Антона Шунина. Вратарь был доставлен в больницу, судья прервал матч.