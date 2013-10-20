Московское "Динамо" дома обыграло "Медвешчак"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ переиграло хорватский "Медвешчак". Встреча завершилась со счетом 4:3.

Уже на 3-й минуте встречи гостям удалось открыть счет - отличился Веске.

В начале второго периода москвичи отыгрались благодаря точному броску Карсумса. Равенство в счете держалось до последней минуты второй двадцатиминутки, когда Лингле вывел "Медвешчак" вперед.

Третий период выдался на редкость драматичным. Сначала соперники обменялись шайбами - на гол Волкова ответил Райан. За минуту до финальной сирены "бело-голубые" уступали 2:3.

Однако динамовцы не собирались сдаваться на милость победителя. На последней минуте отличился Цветков.

Пока "Медвешчак" пытался перестроить игру, гости пропустили еще раз. За 4 секунды до конца встречи Мосалев поразил ворота Деканича броском с двух метров.

"Динамо" одерживает очередную победу и продолжает занимать второе место в турнирной таблице Западной конференции.