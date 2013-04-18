Пионеры клубного чемпионства

"Динамо" Москва. 1960 год. Фото: ИТАР-ТАСС

Спортивный комментатор Андрей Ярков в день 90-летия общества "Динамо" напоминает, как московские динамовцы побеждали в первых клубных соревнованиях во всех видах спорта и как одноименные команды появлялись не только в СССР, но и США, и даже Африке.

Легендарное спортивное общество "Динамо" отмечает юбилей. Сегодня ему исполнилось 90 лет. Когда говорят о том, что 23 апреля 1923 года – день рождения "бело-голубых", это не совсем верно. В то время известных сегодня динамовских цветов и эмблем ещё не существовало (не было тогда и своего стадиона), а было лишь название "Московское пролетарское спортивное общество "Динамо" (да, именно московское, ибо всесоюзным общество уже стало позже) и лозунг (девиз) – "Сила в движении".

Спорт №1

Не многие знают, что свой первый официальный матч футболисты новой команды провели в экипировке, смахивающей на нынешнюю торпедовскую. 17 июня 1923 года динамовцы в четвертьфинальной встрече чемпионата Москвы проиграли со счётом 2:3 "Красной Пресне" в белых футболках с чёрными воротниками и чёрных трусах. Ну а знаменитый ромб и бело-голубая форма появились у них лишь через три года, и что символично, в том же 1926 году пришёл и первый футбольный успех. Команда впервые выиграла чемпионат Москвы, и именно ту победу можно смело считать для "Динамо" отправной точкой к покорению всё новых и новых футбольных вершин и установлению феноменальных достижений.

До начала проведения клубного чемпионата СССР (весна 1936 года) столичные динамовцы ещё пять раз становились главными лауреатами первенства столицы (включая турниры 1934 и 1935 годов), ну а затем навечно вписали своё имя в историю советского футбола в качестве первых чемпионов страны среди клубов. Установили они в дебютном чемпионате и первый непревзойдённый рекорд – выиграли все 6 матчей и, соответственно, набрали по итогам турнира 100% очков.

Впоследствии московское "Динамо" стало автором и ряда других достижений, превзойти которые уже невозможно. Именно оно является единственным клубом, принявшим участие во всех без исключения чемпионатах высших дивизионов нашей страны. 54-х советских и 21-м российском. Именно оно одержало самую крупную победу в истории всесоюзных первенств (разумеется, в высшем дивизионе) – 28 июня 1945 года динамовцы разгромили земляков из "Крыльев Советов" - 10:0. И именно московское "Динамо" первым из советских клубов смогло выйти в финал еврокубка - весной 1972 года бело-голубые играли в решающем матче ныне уже канувшего в Лету розыгрыша Кубка обладателей Кубков европейских стран (но уступили шотландскому клубу "Рейнджерс" со счетом 2:3).

Стали динамовцы и первой из отечественных команд, кто встретился с родоначальниками спорта №1 (имеются в виду ведущие профессиональные клубы Туманного Альбиона, а не те англичане, шотландцы и ирландцы, которые привили россиянам любовь к футболу ещё в далёкие царские времена). Легендарное четырёхматчевое турне москвчией 1945 года на родину футбола, по ходу которого они добились двух побед при таком же количестве ничьих, произвело в Европе самый настоящий фурор, ведь в "доеврокубковые" времена британские профессионалы считались практически непобедимыми.

Коньки и клюшки

Однако, как говорится, не футболом единым. Вторым по популярности командным видом спорта в нашей стране уже давным-давно является хоккей с шайбой. И здесь, несмотря на установившуюся затем на долгие годы советской эпохи гегемонию ЦСКА, первым чемпионом страны тоже стало (в сезоне 1946/47 годов) московское "Динамо". Примечательно, что и последним тоже. Во времена, когда Советский Союз начал трещать по швам, и ЦСКА перестал быть базовым клубом сборной, на авансцену вернулись динамовцы столицы. "Бело-голубые" выиграли три заключительных всесоюзных чемпионата, а затем стали и флагманом клубного хоккея России. 17 апреля московское "Динамо" отпраздновало очередной триумф. Одолев в Челябинске местный "Трактор" в шестом матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, "бело-голубые" стали уже шестикратными чемпионами России, оторвавшись от своего ближайшего преследователя казанского "Ак Барса" на два титула.

Незыблемы позиции клуба и в другом популярном в нашей стране виде хоккея – с мячом. Шутка ли, московское "Динамо" выиграло 22 из 65-ти (более трети) чемпионатов СССР и России, и опережает своих ближайших по этому показателю конкурентов из Красноярска и Екатеринбурга на 10! побед. Семь из восьми последних турниров (включая чемпионат этого года) завершились триумфом столичных динамовцев.

Возвращаясь к теме первых клубных чемпионов страны, небезынтересно будет узнать, что и в третьем по популярности командном виде – баскетболе – золото дебютных турниров (1937 год) тоже досталось спортсменам московского "Динамо". Причём как мужчинам, так и женщинам. Однако, если динамовцы после этого поднимались на советскую баскетбольную вершину лишь однажды (в 1948 году), то динамовки являются обладательницами 15-и комплектов золотых медалей – одиннадцати советской чеканки, и четырёх уже российской.

Есть чем гордиться и динамовским волейболисткам. Пускай они и не стали первыми клубными чемпионками СССР (здесь в 1938 году преуспели их землячки спартаковки), но по общему количеству советского женского волейбольного золота, рекорд (который уже тоже нельзя превзойти) принадлежит именно им – 14 завоёванных титулов. Правда, если приплюсовать к советскому периоду ещё и российский, то волейболисток "Динамо" уже довольно существенно опережают спортсменки знаменитой екатеринбургской "Уралочки" (25:17), однако чемпионства москвичек 2006, 2007 и 2009 годов (последний титул "Уралочки" датирован 2005 годом) недвусмысленно говорят о том, что столичная команда настроена опередить конкурента и по "совокупности эпох".

Достижения волейболистов московского "Динамо" выглядят пока скромнее (хотя, конечно, смотря для кого и в сравнении с кем) – 7 званий чемпионов СССР и "лишь" два – России. Зато после распада "великого и могучего" преуспели ватерполисты (отменно выступавшие и в советскую эпоху – 11 побед в чемпионатах). На данный момент в их активе рекордные 7 золотых российских комплектов. Столько же и у волгоградских спартаковцев (завоевавших свой седьмой титул позже москвичей). К слову уже послезавтра москвичи и волгоградцы начнут выяснять отношения в полуфинальной серии нынешнего чемпионата.

"Бело-голубая" Олимпиада

Прославили спортсмены "Динамо" свою страну и свой клуб и на крупнейших международных соревнованиях. Более трети наших золотых олимпийских медалей – 240 – завоёваны именно "бело-голубыми". Как известно, первыми для советских спортсменов стали Летние Олимпийские Игры 1952 года в Хельсинки (на Зимних Играх они начали выступать лишь 4 года спустя). Первую по счёту олимпийскую награду высшего достоинства 20 июля 1952 года принесла в копилку сборной СССР метательница диска Нина Пономарёва. Однако она представляла другое легендарное спортобщество – "Вооружённые Силы".

А кто же стал первым "олимпиоником" среди динамовцев, плюс среди динамовцев московских? Если учитывать и командные дисциплины, входившие в программу той Олипмиады, то первыми представителями "бело-голубых", взявшими золото, стали два москвича – уже многоопытный к тому времени 34-летний Владимир Беляков и его совсем ещё молодой коллега Евгений Корольков, которому тогда был лишь 21 год. Оба спортсмена входили в мужскую гимнастическую сборную Советского Союза, победившую в командном многоборье на следующий после триумфа Ромашковой день.

Ну а ещё через два дня успех мужчин повторили в аналогичных соревнованиях и советские гимнастки, среди которых были ещё два представителя столичного "Динамо" - Галина Минаичева и её тёзка Урбанович. Последняя, как и Беляков, завоевала награду в запредельном по нынешним гимнастическим меркам 34-х летнем возрасте. В тот же день, 23 июля 1952 года, была выиграна и первая золотая олимпийская медаль динамовцев в сугубо личных дисциплинах. Её тоже принёс именно москвич, и ещё более великовозрастный, нежели Корольков и Урбанович ветеран. Сорокалетний Арсен Мекокишвили, перебравшийся за 12 лет до Олимпиады в Москву из Грузии, первенствовал в состязаниях борцов-тяжеловесов вольного стиля.

Вдали от столицы: "Динамо" в Зимбабве, Замбии, США, Албании

Неудивительно, что многие привыкли связывать "Динамо" именно с Москвой (городом, где ровно 90 лет назад общество зародилось) или с городами и странами России и бывших союзных республик. В крайнем случае, с государствами, входившими в своё время в так называемый "соцлагерь". Наверняка вы неоднократно слышали не только о динамовских коллективах Киева, Минска или Тбилиси, но и о динамовцах Берлина, Дрездена, Бухареста, Загреба и даже Тираны - столицы социалистической некогда Албании. Динамовские команды в этих городах существуют и поныне, и поэтому "Динамо" уже можно назвать всемирным. Оно проникло даже в Африку, где, несмотря на жару и экономические проблемы чувствует себя вполне комфортно. А как иначе, если футбольное "Динамо" из города Китве является 6-кратным чемпионом Замбии. Ну а динамовцы Хараре уже 21 раз выиграли титул сильнейшей команды Зимбабве.

Есть "Динамо" и в гораздо более благополучных Соединённых Штатах Америки. Клуб "Хьюстон Динамо" выступает в сильнейшей североамериканской футбольной Лиге MLS, а команда по хоккею с мячом "Динамо Дулут" из штата Миннесота и вовсе является в США сильнейшей в этом виде спорта. В Италии "Динамо" из города Сассари, что на Сардинии, уже третий сезон кряду участвует в матчах решающих стадий мужского баскетбольного чемпионата, а в нынешнем году и вовсе является одним из главных претендентов на итоговую победу.

Подобные "динамовские" достижения из разных стран мира ещё можно продолжать и продолжать, однако давайте не будем забывать самого главного – что "Динамо" всё же появилось на свет в нашем родном городе. И что без его громких побед, да и просто захватывающего соперничества с другими популярными московскими командами, спорт перестанет быть таким интересным зрелищем, каковым он является в Москве уже на протяжении многих десятилетий. А потому, с юбилеем, друзья, ведь "Динамо" это сила в движении!

Андрей Ярков