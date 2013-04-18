Кубок Гагарина: "Динамо" снова чемпион

Фото: ИТАР-ТАСС

17 апреля состоялся шестой матч финальной серии Кубка Гагарина между "Трактором" и "Динамо". "Бело-голубые" одержали победу в овертайме и во втором сезоне подряд выиграли главный трофей КХЛ. О том, какое значение эта победа имеет для "Динамо" и развития лиги, а также о тренерском достижении Олега Знарока рассказывает M24.ru.

К шестому матчу серии между "Динамо" и "Трактором" сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, фаворитом противостояния числились москвичи, которые лидировали в серии со счетом 3:2, имели удивительно сыгранный и классный коллектив, горевший желанием вновь стать обладателем Кубка Гагарина. С другой – уставшим после семиматчевой полуфинальной битвы с "Ак Барсом" челябинцам было нечего терять. Поражение гарантированно оставляло их без трофея. И это при том, что одним шансом команда Белоусова уже воспользовалась, выиграв последний матч в Москве.

В случае победы "Трактора" счет становился равным, а это означало, что стратегическая инициатива переходила к хоккеистам из Челябинска. Ведь тогда они сумели бы сравнять счет, проигрывая по ходу серии 0:2 и 1:3, и перспектива проиграть, точь-в-точь как "Ак Барс", замаячила бы перед "Динамо" во всей красе. А "Трактор" обречен был поймать кураж, который в этом розыгрыше Кубка Гагарина не раз выручал уральцев.

У "Трактора" была еще одна причина продемонстрировать на домашнем льду все, на что способны хоккеисты. Матч с "Динамо" был последней игрой сезона в Челябинске. Одержи "Трактор" победу – и судьба Кубка Гагарина решалась бы в Москве. Встреча вызвала невиданный ажиотаж в городе – болельщики "Трактора" в попытке приобрести билеты устроили настоящий штурм касс, и работникам "Арены Трактор" даже пришлось вызывать полицию, чтобы успокоить поклонников клуба.

Хоккеисты "Трактора" провели, пожалуй, один из лучших матчей сезона и вполне заслуживали победы. Но не меньше ее заслужило и "Динамо". Большую часть встречи "бело-голубые" отбивались от яростных атак хозяев льда и преуспели в этом. Чудесные "сэйвы" совершал вратарь "Динамо" Еременко, названный после матча самым ценным игроком Кубка Гагарина, бросались под шайбу и защитники.

Не обошлось и без везения. Игроки "Трактора" основательно обстучали каркас ворот "Динамо", но Еременко словно заколдовал его – всякий раз после попадания в штангу или перекладину шайба отскакивала в сторону. "Трактористам" за 65 минут удалось всего дважды поразить ворота, защищаемые Еременко.

А "бело-голубым" это удалось трижды, причем все шайбы москвичи забросили при игре в равных составах. Игроки "Трактора" за 60 минут встречи не схлопотали ни одного удаления – настолько чисто играла дружина Белоусова. Первое удаление "Трактор" получил уже в овертайме, и оно оказалось роковым – не успел отбывший двухминутный срок хоккеист выйти на площадку, как Цветков забил победную шайбу, поставив точку в матче и целом сезоне.

После матча Знарок не стал произносить похвальных речей, отметив только, что в этом году завоевать Кубок Гагарина было сложнее, чем в прошлом. Год назад в финале "Динамо" встречалось с "Авангардом" и добилось победы со счетом 4:3, уступая по ходу серии 1:3.

Достижения, установленные "Динамо"

Одержав победу над "Трактором", "Динамо" осталось единственной командой Западной конференции КХЛ, выигрывавшей Кубок Гагарина. Дважды обладателем главного трофея лиги становились только две команды – "Ак Барс" и "Динамо".

"Бело-голубые" повторили достижение "Ак Барса", дважды подряд выигрывавшего Кубок Гагарина – в 2008/2009 и 2009/2010 годах. Добавим, что "Динамо" потерпело всего 5 поражений в завершившемся розыгрыше Кубка Гагарина и повторило свое прошлогоднее достижение.

Главный тренер "Динамо" Олег Знарок сравнялся с экс-наставником "Ак Барса" Зинэтулой Билялетдиновым, который ныне тренирует сборную России. Они по два раза приводили свои команды к победе в Кубке Гагарина. При этом за пять лет существования КХЛ Знарок трижды выводил свои команды в финал, первый раз это случилось в 2010 году, когда тренер стоял на капитанском мостике ХК МВД из Балашихи. Правда, тогда "милиционеры" уступили "Ак Барсу" со счетом 3:4.

Кстати, в прессе активно обсуждалось, что Билялетдинов по завершении Олимпиады в Сочи вернется тренировать "Ак Барс". Если это случится, и Знарок сохранит свой пост, хоккейные болельщики смогут лицезреть дуэль двух самых титулованных и выдающихся тренеров лиги.

Победа тем важнее для "Динамо", что по ходу сезона клубу пришлось расстаться с лидерами – Овечкиным, Бекстремом и Комаровым. Также "бело-голубые" потеряли и героя прошлогоднего Кубка Гагарина – Анисина, забившего тогда наибольшее количество шайб за "Динамо".

Завершившийся 17 апреля Кубок Гагарина стал пятым в истории лиги, которая создавалась как основной конкурент НХЛ и главное хоккейное соревнование Старого Света. От доминирования клубов Восточной конференции, которое наблюдалось в первых трех розыгрышах Кубка Гагарина, не осталось и следа – второй год подряд побеждает клуб с Запада. Лига становится все более сбалансированной, а противостояния – все напряженнее. В будущем году у подопечных Знарока будет шанс установить историческое достижение – три раза Кубок Гагарина завоевать пока не удалось никому.

Василий Макагонов