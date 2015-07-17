Аркадий Ротенберг покинул пост президента "Динамо"

Фото: ТАСС/Елена Руско

Президент хоккейного "Динамо" Аркадий Ротенберг покинул свой пост. Он намерен сконцентрироваться на вопросах развития детского хоккея в России, сообщает ТАСС.

Преемник Ротенберга пока не назначен. Сам экс-президент подчеркнул, что клуб находится в "устойчивом финансовом состоянии".

Стоит отметить, что в минувшем сезоне "Динамо" не смогло поспорить с лидерами сезона – ЦСКА, СКА и "Ак Барсом" за Кубок Гагарина.

Однако двукратные обладатели этого престижного трофея являются завсегдатаями стадии плей-офф.

Ранее поступила информация, что брат Аркадия Ротенберга Борис намерен покинуть футбольное "Динамо", где он занимает аналогичный пост.