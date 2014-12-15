"Динамо" сыграет с бельгийским "Андерлехтом" в 1/16 Лиги Европы

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

В понедельник, 15 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Московское "Динамо" в плей-офф ЛЕ сыграет с бельгийским "Андерлехтом".

Матч "Андерлехт" — "Динамо" состоится 19 февраля. Ответная игра пройдет 27 февраля.

Другой российский клуб - петербургский "Зенит" - встретится на этой стадии турнира с "ПСВ Эйндховен". Первый и ответный матчи также пройдут 19 и 27 февраля.

Результаты жеребьевки: