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Спорт

15 декабря 2014, 15:45

"Динамо" сыграет с бельгийским "Андерлехтом" в 1/16 Лиги Европы

Динамо жеребьевка Лига Европы Зенит

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

В понедельник, 15 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Московское "Динамо" в плей-офф ЛЕ сыграет с бельгийским "Андерлехтом".

Матч "Андерлехт" — "Динамо" состоится 19 февраля. Ответная игра пройдет 27 февраля.

Другой российский клуб - петербургский "Зенит" - встретится на этой стадии турнира с "ПСВ Эйндховен". Первый и ответный матчи также пройдут 19 и 27 февраля.

Результаты жеребьевки:

  • "Янг Бойз" — "Эвертон"
  • "Торино" — "Атлетик"
  • "Севилья" — "Боруссия М"
  • "Вольфсбург" — "Спортинг"
  • "Аякс" — "Легия"
  • "Ольборг" — "Брюгге"
  • "Андерлехт" — "Динамо"
  • "Днепр" — "Олимпиакос"
  • "Трабзонспор" — "Наполи"
  • "Генгам" — "Динамо К"
  • "Вильярреал" — "Реб Булл Зальцбург"
  • "Рома" — "Фейенорд"
  • "ПСВ Эйндховен" — "Зенит"
  • "Интер" — "Бешикташ"
  • "Тоттенхэм" — "Фиорентина"
  • "Селтик" — "Интер"

Добавим, что ранее прошла жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.

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