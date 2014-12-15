"Динамо" сыграет с бельгийским "Андерлехтом" в 1/16 Лиги Европы

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
В понедельник, 15 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Московское "Динамо" в плей-офф ЛЕ сыграет с бельгийским "Андерлехтом".
Матч "Андерлехт" — "Динамо" состоится 19 февраля. Ответная игра пройдет 27 февраля.
Другой российский клуб - петербургский "Зенит" - встретится на этой стадии турнира с "ПСВ Эйндховен". Первый и ответный матчи также пройдут 19 и 27 февраля.
Результаты жеребьевки:
- "Янг Бойз" — "Эвертон"
- "Торино" — "Атлетик"
- "Севилья" — "Боруссия М"
- "Вольфсбург" — "Спортинг"
- "Аякс" — "Легия"
- "Ольборг" — "Брюгге"
- "Андерлехт" — "Динамо"
- "Днепр" — "Олимпиакос"
- "Трабзонспор" — "Наполи"
- "Генгам" — "Динамо К"
- "Вильярреал" — "Реб Булл Зальцбург"
- "Рома" — "Фейенорд"
- "ПСВ Эйндховен" — "Зенит"
- "Интер" — "Бешикташ"
- "Тоттенхэм" — "Фиорентина"
- "Селтик" — "Интер"
Добавим, что ранее прошла жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.