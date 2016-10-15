Футбольный матч остановили из-за драки на стадионе в Воронеже

Встречу между московским "Динамо" и воронежским "Факелом" пришлось остаровить на 58-й минуте матча, передает телеканал "Москва 24". На стадионе случилась потасовка между фанатами клубов.

Игроков с поля воронежского стадиона увели под охраной. Очевидцы сообщали о хлопках, напоминавших выстрелы. На поле полетели обломки кресел и несколько светошумовых гранат.

Местные издания сообщают о 10 пострадавших зрителях.

В потасовку вмешался ОМОН. Через некоторое время беспорядки удалось прекратить, матч продолжился.

Встреча закончилась победой клуба "Факел". Хозяева выиграли со счетом 2:1.