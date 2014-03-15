Московское "Динамо" в гостях сыграло вничью с "Кубанью"

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное "Динамо" сыграло вничью с "Кубанью" в гостевом матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 43-й минуте гостям удалась комбинация, в результате которой Кевин Кураньи вышел на ударную позицию. Немецкий форвард "бело-голубых" точно пробил в дальний угол - 1:0.

На 71-й минуте "Кубань" отыгралась усилиями болгарина Ивелина Попова, который замкнул фланговый навес. Итоговый счет матча - 1:1.

Таким образом, "Динамо" набирает 39 очков и делит третью строчку в турнирной таблице со "Спартаком". Правда, у "красно-белых" один матч в запасе.