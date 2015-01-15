Московское "Динамо" в овертайме обыграло "Медвешчак"

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Столичное "Динамо" одержало победу над "Медвешчаком" в матче Континентальной хоккейной лиги. Основное время поединка завершилось вничью - 3:3, а в овертайме сильнее оказались москвичи.

Стоит отметить, что хозяева - хорватские хоккеисты - дважды вели в счете по ходу встречи, но удержать преимущество не смогли.

Шайбы в составе "бело-голубых" забросили Каспарс Даугавиньш, Юрий Бабенко и Максим Карпов. На счету последнего дубль.

У хозяев отличились Мартин Сен-Пьер, Эндрю Хатчинсон и Вилле Лейно.

Таким образом, "Динамо" набирает 91 очко и остается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции.