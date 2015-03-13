Московское "Динамо" сравняло счет в серии против СКА

Фото: ТАСС

Московское "Динамо" сравняло счет в полуфинальном противостоянии Западной конференции со СКА. Во втором выездном матче подопечные Харийса Витолиньша одержали победу со счетом 4:1.

Первыми отличились, как и в стартовом поединке серии, хоккеисты "Динамо". На 12-й минуте Владимир Брюквин неожиданным броском заставил капитулировать Коскинена.

СКА удалось довольно быстро отыграться усилиями Вадима Шипачева, реализовавшего большинство. Казалось, что армейцы возьмут нити игры в свои руки, но получилось наоборот - в дальнейшем забивали только москвичи.

Под занавес второго периода Максим Карпов вновь застал врасплох Коскинена не самым сложным броском и вывел свою команду вперед - 2:1.

На 48-й минуте Каспарс Даугавиньш вписал свою фамилию на табло, огорчив еще раз финского голкипера. Под самый занавес встречи СКА заменил вратаря на шестого полевого игрока. Никаких дивидендов хозяевам это решение не принесло, более того, Алексей Цветков забросил четвертую шайбу уже в пустые ворота.

Таким образом, счет в противостоянии "Динамо" - СКА становится равным. Теперь командам предстоит дважды сыграть в Москве.