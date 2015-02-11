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Спорт

11 февраля, 22:07

Московское "Динамо" в гостях обыграло "Витязь"

Динамо КХЛ Витязь

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московское "Динамо" одержало волевую победу над "Витязем" в матче Континентальной хоккейной лиги. Поединок завершился со счетом 6:3.

В составе победителей шайбами отметились Константин Глазачев (дважды), Николай Жердев, Александр Будкин, Мэт Робинсон и Денис Мосалев. У "Витязя" голы забили Антон Королев, Роберт Коусал и Максим Афиногенов.

Стоит отметить, что хозяева открыли счет, но удержать преимущество не смогли. Более того, 1:0 ко второму перерыву превратились в почти разгромные 2:5.

Таким образом "бело-голубые" набирают 115 очков и остаются на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Харийса Витолиньша имеют неплохие шансы обогнать санкт-петербургский СКА, если успешно проведут заключительную часть чемпионата.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15

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