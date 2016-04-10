Экс-форвард "Динамо" оформил первый с 2008 года покер в Премьер-лиге

Фото: fckrasnodar.ru

Бывший нападающий "Динамо" Федор Смолов, ныне выступающий за "Краснодар", забил четыре мяча в матче против "Урала". Таким образом, для чемпионата России этот покер стал первым с 2008 года.

Игра 23-го тура Российской премьер-лиги в Краснодаре закончилась со счетом 6:0. Федор Смолов забивал на 18-й, 45-й, 56-й и 61-й минутах. Еще по голу в ворота "Урала" отправили Одил Ахмедов (55) и Вандерсон (77).

Отметим, в "Динамо" Смолов с 2007 по 2015 год сыграл 68 матчей и забил три гола. В прошлом сезоне форвард находился в аренде в "Урале", за который отличился восемь раз в 22 матчах.