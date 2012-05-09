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Спорт

09 мая 2012, 22:57

"Динамо" уступило "Рубину" Кубок России

Динамо Кубок России Рубин

Казанский "Рубин" впервые в истории клуба завоевал Кубок России, обыграв в финальном матче московских динамовцев. Встреча, проходившая на нейтральном поле в Екатеринбурге, завершилась победой "Рубина" со счетом 1:0. Единственный гол на 78-й минуте игры забил Роман Еременко.

В дебюте игра по большей части проходила на половине поля казанцев, которые сосредоточились на том, чтобы не позволить сопернику набирать скорость в атаках. С этой задачей "Рубин" успешно справлялся вплоть до 12-й минуты, на которой был создан первый опасный момент: Александр Самедов получил свободу на правом фланге, отпасовал на Воронина, украинец передал мяч Мисимовичу, но боснийцу как следует приложиться к снаряду не удалось.

"Рубин" продолжил играть осторожно, рассчитывая на контратаки, в одной из которых после флангового навеса Вальдес пробил по мячу, голкипер Антон Шунин вытащил мяч, а подбежавший Роман Еременко в борьбе с Владимиром Рыковым пробил в перекладину, сообщает РИА Новости.

Перерыв пошел на пользу "Рубину": на вторую половину матча команда вышла заметно приободренная, что проявлялось в уверенных действиях футболистов команды. Особенно были заметны Еременко и Бибрас Натхо. Почти все их удары с дальней дистанции таили в себе опасность, которая шла по нарастающей: на 54-й минуте Еременко "пальнул" так, что мяч прошел рядом со штангой, на 73-й Натхо метров с 30 сотряс перекладину, а завершил эту серию точный удар все того же Еременко. Именно этот "выстрел" хавбека стал победным для "Рубина".

Таким образом, казанская команда стала обладательницей последнего вакантного еврокубкового места. В Лиге Европы Россию представят команды, занявшие места с 3 по 5 в чемпионате страны, и обладатель Кубка "Рубин".

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